За словами Арахамії, процес залежатиме від контрнаступів ЗСУ.

Голова переговорної групи з РФ щодо війни Давид Арахамія розповів, що наразі українська сторона не розглядає можливості відновлення переговорів, втім, все може змінитися після "контрнаступу ЗСУ в деяких місцях" наприкінці серпня.

Відповідний коментар прозвучав у інтерв'ю "Голосу Америки".

Він наголосив що Україна може відновити мирні переговори з агресором лише за умови зміцнення своїх позицій на фронті. Однак Арахамія не уточнив, про що саме мовиться, "щоб не ділитися планами з росіянами".

Голова переговорної групи також зазначив, що мінімальна прийнятна угода була б, "якщо ми б їх вигнали, або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого". Після цього, каже Арахамія, можна буде говорити про повернення всіх суверенних територій, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями.

Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на зразок тієї, яку ми пропонували в Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним і політичним способом – додав він.

Нагадаємо, 16 травня у Зеленського підтвердили, що переговори з Росією зараз на паузі. Причин кілька, в тому числі нерозуміння агресором сьогоднішніх процесів у світі. Останній раз делегації двох країн зустрічалися віч-на-віч наприкінці березня.

Водночас, як пише видання New York Times, між США, країнами Європи та Україною намітилися розбіжності щодо того, як повинна завершитися війна. Зазначається, що особливе значення матиме позиція президента Зеленського і його західних союзників, якщо почнуться реальні переговори про припинення конфлікту.

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