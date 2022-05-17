Зокрема, РФ не демонструє ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі і своєї вкрай негативної ролі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про причини, через які перемовини з Росією поставлено на паузу, та за яких умов їх можуть продовжити.

Про це він сказав у коментарі журналістам.

"Об’єктивно говорячи, переговорний процес дійсно на паузі. Чому? Причин декілька. Росія не демонструє ключового - розуміння сьогоднішніх процесів у світі. І своєї вкрай негативної ролі. По-друге, Росія не розуміє, що в будь-якому сенсі війна йде вже не за правилами, графіком чи планами Росії. Спротив України і спротив професійний тільки наростає. Тому жодних своїх цілей РФ не досягне", - зазначив Подоляк.

По-третє, як продовжив Подоляк, Росія ніяк не може відмовитись від пропагандистського нагнітання на внутрішньому ринку і тому політична еліта боїться говорити правду.

"А саме, що з війни треба виходити на зовсім інших умовах, ніж було заявлено спочатку. І тому воліє продовжувати переговори як елемент своєї пропаганди тільки для внутрішнього вжитку. Звідси всі ці коментарі шантажного типу в публічному просторі щодо переговорів. І нарешті, ключове, Росія абсолютно хоче побачити в дії всі пакети міжнародних економічних санкцій і остаточно зрозуміти дійсну "боєздатність" своєї армії, а також втратити залишки своєї репутації. Така, на мій погляд, стратегічна ціль росіян: все або нічого. Тому немає сенсу заважати падінню цієї дивакуватої "імперії". Тому пропоную зупинитись на наступному: сьогодні взагалі не йдеться про "вихід чи не вихід" з переговорного процесу української делегації, а йдеться тільки про доцільність і конкретику на данному етапі. Буде конкретика - будуть продовжені політичні переговори", - пояснив радник керівника ОП.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський вважають припинення бойових дій і виведення загарбницьких військ Російської Федерації з території України необхідним для мирного врегулювання на основі переговорів.

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