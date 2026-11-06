Участь європейців у переговорах щодо України: в Кремлі зробили різку заяву

За словами Пєскова, майбутні переговори охоплять й питання системи безпеки в Європі.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Європу в тому, що вона досі не визначилася, хто представлятиме її на майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання про те, яку роль Європа могла б відіграти в майбутніх переговорах, Пєсков заявив, що вона має брати в них участь, але досі не змогла узгодити свої дії.

"Що стосується пропозицій від європейців, то ми їх не отримували. Нам про них нічого не відомо", – заявив Пєсков журналістам.

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"Так чи інакше, дискусія перейде до питання про майбутню систему безпеки в Європі, коли йтиметься про взаємні гарантії безпеки між Росією та Україною, і, звісно, на певному етапі це буде неможливо зробити без участі європейців", – додав він.

У цьому контексті він зауважив, що "знадобиться обговорення з європейцями".

"Але, як ми бачимо, вони досі навіть не змогли вирішити, хто може виступати від їхнього імені. Тож з їхнього боку ми спостерігаємо тривалу нерішучість і небажання", – резюмував речник російського диктатора.

Участь Європи у переговорах щодо України – останні новини

Наприкінці жовтня речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Кремль готовий допустити представників Європи до мирних переговорів щодо війни в Україні, але йдеться лише про тих політиків, які прагнуть зберігати контакти з Москвою. Водночас вона не уточнила, представників яких саме країн Євросоюзу російська сторона хотіла б бачити за столом переговорів.

За словами Захарової, європейські чиновники можуть приїжджати до Росії та вести переговори, якщо мають таке бажання.

У четвер, 5 листопада, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні закликала Євросоюз визначитися, хто і з якими повноваженнями представлятиме блок на переговорах щодо війни Росії проти України.

На думку Мелоні, присутність одразу кількох переговорників, які представляють інтереси ЄС у різних форматах, послаблює довіру до Євросоюзу.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку масштабної угоди, яка охоплюватиме не лише Україну, а й усю Європу. Про це він заявив після зустрічі в Білому домі з посланцем російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Водночас Трамп не став розкривати подробиці їхньої розмови.

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