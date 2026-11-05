Мелоні закликає ЄС визначити, хто представлятиме Європу на переговорах щодо України

Вона наголосила, що неузгоджені дії та велика кількість посередників шкодять авторитету європейської спільноти.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вимагає, щоб Євросоюз нарешті визначився, хто і з якими повноваженнями представлятиме блок на переговорах щодо війни Росії проти України. На її думку, нинішня система б'є по авторитету ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

Мелоні надіслала лист президентові Європейської ради Антоніу Кошті, який головує на зустрічах лідерів 27 країн ЄС. Вона пропонує обговорити це питання на неформальному саміті в Дубліні наступного тижня. Копією листа з виданням поділився офіс італійської прем'єрки.

Як йдеться у матеріалі, Мелоні не влаштовує те, що інтереси блоку зараз відстоюють одразу кілька переговорників у різних форматах. Політикиня вважає, що через це довіра до Євросоюзу слабшає.

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"Я переконана, що всі ми усвідомлюємо, як, створюючи образ Європи, яка діє неузгоджено, ми просто граємо на руку тим, хто хоче, щоб ця війна тривала. Вважаю це неприйнятним, адже на кону людські життя та майбутнє нашої безпеки", – написала Мелоні.

За даними Bloomberg, останніми тижнями радники з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії зустрічалися в Маямі з американськими та українськими посадовцями. У розмовах також брали участь представники ЄС і НАТО. Згодом група європейців провела зустріч в Осло.

Ще за кілька днів президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре мали телефонну розмову з Володимиром Путіним. Крім того, як зазначає видання, європейські посадовці нині ведуть у Брюсселі перемовини з українськими колегами щодо повоєнної відбудови та гарантій безпеки. Очікується, що європейці будуть присутні й в Абу-Дабі, де наприкінці місяця за посередництва США мають зустрітися українські та російські представники.

"Я й надалі закликаю до того, щоб раз і назавжди ухвалили рішення, хто сидітиме за столом переговорів від імені Європейського Союзу і з яким мандатом. Бо безладні дії з ініціативами, що йдуть одна за одною і накладаються, не допоможуть нам – ні з нашими партнерами, ні з тими, кого ми маємо переконати зупинити цю безглузду агресію", – наголосила вона.

Водночас Мелоні запевняє, що не домагається для Італії окремого офіційного місця за столом переговорів. За її словами, ЄС має бути готовим ухвалити рішення вже на грудневій зустрічі лідерів.

"Інакше, боюся, ми ризикуємо приректи Європу на незначущість у переговорному процесі", – попередила прем'єрка.

У Європейській раді підтвердили, що отримали лист, проте від подальших коментарів утрималися.

Переговори з Росією

Раніше речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Кремль готовий бачити за столом переговорів лише тих європейських політиків, які виступають за діалог і збереження контактів із Москвою. За її словами, перш ніж претендувати на участь у перемовинах, європейцям варто "змінити підхід до спілкування". Серед можливих кандидатів для розмови з Путіним від імені Європи тоді називали, зокрема, і саму Мелоні.

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