У Росії сказали, кого з європейських політиків згодні допустити до мирних переговорів

Захарова заявила, що європейським політикам потрібно "змінити підхід до спілкування".

Кремль готовий допустити представників Європи до мирних переговорів щодо війни в Україні, але мова йде лише про тих політиків, які прагнуть зберігати контакти з Москвою. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Вона сказала, що європейські чиновники за бажання можуть приїжджати до Росії та вести переговори.

"Для них двері завжди відчинені, вони завжди можуть негайно приїхати сюди, брати участь у різних заходах, вести переговори за офіційним дорученням або просто від себе", – заявила вона.

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При цьому Захарова не сказала конкретно, представників яких країн Євросоюзу Кремль хотів би бачити за столом переговорів, однак заявила, що Росія готова до контактів із тими, хто, за її словами, виступає за діалог і збереження зв’язків.

При цьому вона завила, що європейським політикам потрібно "змінити підхід до спілкування", перш ніж претендувати на участь у мирних переговорах.

"Коли вони перестануть використовувати свій мовний апарат не за призначенням, і коли вони почнуть використовувати мікрофон за його прямим призначенням, ось тоді, напевно, можна буде й приступити до контактів", - заявила вона.

Варто зазначити, що одним з таких європейських політиків, які підтримують діалог із Росією, є прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Його уряд виступає за збереження контактів із Москвою, зокрема в енергетичній сфері. Також візити до Москви здійснювали депутати з німецької праворадикальної партії "АДН".

Європа хоче долучитися до переговорів

Європейські лідери шукають кандидатів, які могли б провести переговори з лідером РФ Володимиром Путіним для завершення війни в Україні.

Серед можливих претендентів називають прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, президента Фінляндії Олександра Стубба, президента Чехії Петра Павела, а також прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре.

Водночас президент Чехії Петро Павел зазначав, що наразі володимир Путін не сприймає Європейський Союз як авторитетну силу і повністю припинив діалог з європейськими лідерами.

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