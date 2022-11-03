Шойгу був лише "хитким виконавцем" серед високопосадовців.

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев і директор ФСБ Олександр Бортніков переконали російського президента Володимира Путіна в необхідності вторгнення в Україну.

Крім Бортнікова і Патрушева на рішення Путіна про початок війни вплинув і мільярдер Юрій Ковальчук, пише The Times з посиланням на джерело в російському уряді.

Разом з тим глава Міноборони РФ Сергій Шойгу був всього лише "хитким виконавцем" серед високопоставлених чиновників.

Відео дня

Вторгнення ініціював саме силовий блок. Водночас велика частина російських еліт начебто не була проінформована про плани почати повномасштабну війну, сприймаючи слова Путіна як "блеф".

Війна в Україні

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

Наразі активні бої точаться на Херсонському, Луганському та Донецькому напрямках. Є ризик повторного наступу ЗС РФ з Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: