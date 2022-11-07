За даними видання, він не обговорював з ними врегулювання війни в Україні.

Радник президента США Джейк Салліван в останні місяці проводив конфіденційні бесіди з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна.

Він намагався застерегти Москву від застосування ядерної або іншої зброї масового ураження, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

"Салліван контактував з Юрієм Ушаковим, радником Путіна із зовнішньої політики. Пан Салліван також говорив зі своїм прямим колегою в російському уряді Миколою Патрушевим, додали офіційні особи", - пише видання.

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Відзначається, що він спілкувався з російською стороною, щоб знизити ризик ескалації і тримати канали зв'язку відкритими, а не для обговорення врегулювання війни.

У Білому домі сказали, що підтримка певного рівня контактів з Москвою необхідна для досягнення певних взаємних інтересів національної безпеки, зазначає видання.

Кілька офіційних осіб США заявили, що Салліван відомий тим, що наполягає на встановленні лінії зв'язку з Росією, хоча інші високопоставлені політики вважають, що переговори в нинішніх дипломатичних і військових умовах не будуть плідними.

Позиція США щодо війни

Як відомо, Сполучені Штати Америки з початку повномасштабної війни підтримують Україну.

Джо Байден неодноразово заявляв, що Штати нічого не обговорюватимуть про Україну без України.

Washington Post пише, що адміністрація Байдена нібито просила владу України показати відкритість до переговорів з РФ, щоб зберегти підтримку з боку держав, які стикаються "з побоюваннями виборців щодо розтягування війни в Україні на роки".

8 листопада в Сполучених Штатах Америки відбудуться проміжні вибори в Палату представників.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що вони продовжать підтримувати Україну, незалежно від результатів виборів.

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