Переговори у Ер-Ріяді: в РФ поскаржились, що через Україну не ухвалили спільну заяву зі США

У Москві стверджують, що текст спільної заяви не було ухвалено, оскільки причиною стала позиція України.

Росія та Сполучені Штати не ухвалили спільну заяву за підсумками чергового раунду переговорів у Саудівській Аравії.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Володимир Чижов заявив, що це сталося нібито через позицію України, передає російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram-каналі.

"Спільну заяву за підсумками консультацій Росії та США в Ер-Ріяді не було прийнято через позицію України", - стверджує Чижов, не уточнивши деталі.

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Переговори у Саудівській Аравії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 березня в Ер-Ріяді відбулися переговори українських та американських делегацій. Після них міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що діалог був ефективним.

Після переговорів представників США і РФ, які вчора тривали цілий день, стало відомо, що українська делегація залишиться в Саудівській Аравії ще на один день, щоб зустрітися з американськими колегами.

За даними ЗМІ, переговори представників США та РФ, які були зосереджені на спробах досягти угоди про припинення вогню в Чорному морі, були представлені Вашингтоном як крок у зусиллях президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

Згодом у Кремлі заявили, що зміст переговорів делегацій Росії та Сполучених Штатів у Ер-Ріяді не оприлюднюватимуть.

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