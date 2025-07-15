Рубіо про війну в Україні: Переговори залишаються пріоритетом Трампа

На тлі новин про загострення риторики Трампа щодо Росії, заява Рубіо демонструє рішучість США завершити війну дипломатичним шляхом.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що мирні переговори залишаються пріоритетом президента Дональда Трампа на шляху до врегулювання війни Росії проти України.

Про це він заявив під час розмови з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії, передає пресслужба Держдепу.

Зазначається, що ключовою темою розмови були зусилля щодо сприяння стабільності на Близькому Сході та забезпечення того, щоб Іран не розробляв і не отримав ядерну зброю. Втім, теми війни в Україні співрозмовники також торкнулись.

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"Щодо російсько-української війни, держсекретар наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається припинення війни шляхом досягнення міцного врегулювання шляхом переговорів", - заявила речниця Держдепу Теммі Брюс.

Трамп змінив курс щодо війни

Ппрезидент США вчора оголосив Кремлю ультиматум: якщо в наступні 50 днів Київ і Москва не укладуть "справедливу" угоду, США запровадять "вторинні санкції".

Крім того, США відправлять Україні великий пакет озброєння. Київ коштом Європи отримає 17 батарей Patriot і боєкомплект до них, також планується поставка ракет для винищувачів, а також артилерійських систем.

Однак, попри безпрецедентне рішення підтримати нові постачання систем ППО Patriot для України, Дональд Трамп усе ще переконаний, що перевага в цій війні — на боці Москви.

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