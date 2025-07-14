Після місяців публічних компліментів Трамп назвав слова Путіна "безглуздими" та відновив постачання зброї Україні.

Президент США Дональд Трамп, який раніше обіцяв "зупинити війну в Україні за 24 години", тепер публічно розчарувався в російському лідері, пише USA Today.

Після того як Володимир Путін посилив авіаційні та ракетні удари по українських містах і, за словами Трампа, фактично проігнорував його мирні ініціативи, тон американського президента різко змінився.

"Путін кидає нам багато лайна, якщо хочете знати правду", – сказав Трамп журналістам 9 липня. – "Він весь час дуже добрий до нас, але це виявляється безглуздим".

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Ще минулого місяця Трамп публічно називав Путіна "дуже добрим" і висловлював переконання, що той "хоче миру". Тепер же він натякає, що його початкові спроби домовитися з Кремлем були марними. За даними джерел в адміністрації, після серії телефонних розмов із Путіним, які нічим не завершились, Білий дім поновив військову допомогу Україні, а Трамп заявив, що "не задоволений російськими ударами по Києву".

"Проблема в Путіні"

Раніше Трамп неодноразово демонстрував готовність піти на поступки. Зокрема, під час перемовин 2022 року він заявив, що Крим "залишається за Росією", а від України вимагав поступитися частиною своїх мінеральних ресурсів. Також у лютому цього року він публічно принизив президента Зеленського, сказавши: "У вас зараз немає карт".

Проте події останніх тижнів — включаючи рекордну кількість атак дронів і ракет по мирних кварталах — змусили навіть Трампа визнати провал попередньої стратегії умиротворення. Один із мешканців Києва, коментуючи ситуацію в листуванні з журналістами USA Today, зізнався: "Ми з родиною зовсім божеволіємо від того, що знову доводиться ховатися по бомбосховищах".

У відповідь на дії Росії Конгрес готує двопартійний законопроєкт, який може передбачати до 500% тарифів на торгівлю з країнами, що підтримують Росію, якщо та не погодиться на переговори.

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен заявила:

"Нам потрібен законопроєкт про санкції проти Росії, який накладе реальні обмеження на здатність президента грати знову і знову з Володимиром Путіним".

На цьому тлі державний секретар Марко Рубіо зустрівся в Малайзії з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За словами Рубіо, Росія озвучила "нову концепцію миру", яку він передасть Трампу.

Невідомо, наскільки серйозними є ці сигнали, проте Трамп уже анонсував "важливу заяву щодо Росії" на початок цього тижня.

Колишній посол США в Україні Білл Тейлор підсумував зміну у ставленні президента так:

"Трамп тепер зрозумів, що проблема в Путіні".

Війна в Україні - Трамп змінює курс

Кілька днів тому Трамп несподівано заявив, що розчарований Росією і планує зробити в понеділок "важливу заяву" щодо війни в Україні.

В неділю Трамп заявив, що відправить в Україну ракети до ЗРК Patriot, заявивши, що вони необхідні для захисту країни.

"Я ще не домовився про кількість, але у них будуть деякі (ракети до Patriot - УНІАН), тому що їм потрібен захист. Але Європейський союз платить за це", - сказав президент США, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи поставлять США Україні додаткові ракети для України.

За даними американських ЗМІ, Трамп оголосить у понеділок про новий план з озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю.

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