Для цього вони повинні виконати чотири умови, додав він.

У Кремлі розуміють, що не зможуть досягти своїх цілей в Україні, тому вже благають про переговори.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю НВ. Він нагадав, що російський президент Володимир Путін поставив армії РФ за мету повне захоплення Луганської та Донецької областей.

"Більше того, вони пробують зараз зрозуміти, що досягти тих [цілей], які вони собі ставили по захопленню нашої країни, у них немає жодних спроможностей. Тому на сьогодні благають. Беруть цілий пул перемовників. Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві - !давайте будемо домовлятися, щоб якось вирішити це питання", - розповів Данілов.

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Секретар РНБО нагадав, що Україна у питанні переговорів висунула Російській Федерації чотири вимоги.

"Звільнити всі наші території, які на сьогодні є тимчасово окупованими. Відповідальність через трибунал тих людей, які все це затіяли, які вбивають дітей, літніх людей, жінок, які до військової справи не мають жодного стосунку. Гарантії безпеки нашої країни - обов’язково. І відповідальність - це четвертий фактор", - додав він.

Переговори з РФ

Нагадаємо, влада неодноразово заявляла, що обговорюватиме питання переговорів з Росією тільки після того, як вона виведе свої війська з території України.

У листопаді президент Володимир Зеленський заявив, що отримував від партнерів сигнали про готовність Путіна до переговорів. У відповідь він запропонував публічну форму переговорів. Тоді у Кремлі відповіли, що таких "не буває".

На саміті "Великої двадцятки" Зеленський представив мирну формулу України. У МЗС РФ заявили, що ні з ким не розмовлятимуть на її основі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що способу довомитися з РФ не існує.

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