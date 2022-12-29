У МЗС РФ наголосили, що Україна сама не готова до діалогу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль ні з ким не розмовлятиме на основі формули миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ. На думку Лаврова, Україна нібито сама не готова до діалогу.

"Росія ні з ким не розмовлятиме на основі формули миру, запропонованої Зеленським, очевидно, що Київ сам до діалогу не готовий", - наголосив він.

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Лавров також назвав "ілюзією" ідею українського лідера вивести окупаційні війська з Криму та Донбасу за допомогою західних партнерів. Також Москві не подобається пропозиція про забезпечення виплати репарацій Україні.

Українська формула миру

Раніше Зеленський заявив, що 2023 рік буде вирішальним на лінії фронту у війні проти Росії. За його словами, світова спільнота сприйняла формулу миру від України вкрай позитивно.

Як відомо, формула миру Зеленського складається з 10 пунктів.

""Нагадаю, що формула миру це десять пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії", - зазначив президент.

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