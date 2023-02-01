Валентина Матвієнко заявила, що Вашингтон легко міг би "за добу посадити Київ за стіл переговорів".

У Російській Федерації заговорили про переговори з Україною. Цього разу йдеться про обговорення питань "без попередніх умов".

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко звинуватила США в "затягуванні конфлікту" та "продовженні агресивної політики". При цьому вона вказала, що Москва готова до переговорів, якщо Київ не висуватиме умови.

"Наша позиція чітка, виразна і прозора. Ми готові до переговорів, не обіцянок, без попередніх умов, які там намагаються виставляти. Переговори є переговори. Але якщо київський режим буде готовий до реальних переговорів, ми цього не бачимо", - заявила Матвієнко.

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Вона повторила кремлівський наратив, що Вашингтон легко міг би "за добу посадити Київ за стіл переговорів", але Білий дім нібито "не зацікавлений у завершенні конфлікту", і продовжують допомагати Україні.

"Ніяких закликів до миру немає, ніякого спонукання до миру немає, вони (США - УНІАН) продовжують свою агресивну політику", - зазначила спікер Ради Федерації РФ.

Переговори Росії з Україною - що відомо

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що не відмовлявся від переговорів з Главою Української держави Володимиром Зеленським. Кремль нібито готовий обговорювати "прийнятні розв'язки" війна.

У свою чергу в ОПУ відповіли, що Москва не хоче вести переговори, а просто хоче уникнути відповідальності.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін не готовий до миру, а намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну. При цьому в Кремлі вважають Україну нелегітимною державою, а Зеленського – маріонеткою.

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