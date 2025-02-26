Війну РФ проти України там обговорювати не будуть.

У четвер, 27 лютого 2025 року, у Стамбулі відбудеться зустріч представників Сполучених Штатів Америки та Росії – вже друга за останні кілька тижнів.

Питання війни, яку Росія веде проти України, не стоятиме на порядку денному під час зустрічі делегацій. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на представника Держдепу США.

"Щоб було зрозуміло, жодні політичні чи безпекові питання не включені до порядку денного. Україна не є темою для обговорення", – заявив речник в електронному листі.

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Нагадаємо, попередні російсько-американські переговори відбулися 18 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Зустрічі делегацій РФ і США у Саудівській Аравії

18 лютого в Саудівській Аравії вперше за кілька років відбулася офіційна зустріч між РФ та США. Участь у ній брали, зокрема, держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За даними ЗМІ, під час тієї зустрічі обговорювалася низка питань. FT пише, що Росія вимагала від США вивести сили НАТО зі Східної Європи, проте американська делегація таку вимогу відкинула.

Також в медіа повідомляли, що Росія просила США розморозити активи та послабити санкції. Крім того, як пишуть ЗМІ, Кремль домагався від США повернення двох дач у Нью-Йорку та Меріленді.

Ці переговори викликали невдоволення і занепокоєння в Європі. Видання NYT писало, що держсекретар США Марко Рубіо у приватному порядку намагався зняти напругу серед європейських лідерів. Він розмовляв зокрема з посадовцями з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Рубіо навіть заявив, що адміністрація Трампа не планує нав'язувати Україні та Європі умови будь-яких двосторонніх угод з Росією. Він також запевнив, що США не скасують санкції проти Росії, хоча припустив деяке послаблення.

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