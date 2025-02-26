Зустріч відбудеться вже завтра, 27 лютого.

У Росії оголосили про проведення нової зустрічі з представниками Сполучених Штатів. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, вона відбудеться вже завтра, 27 лютого, у Стамбулі.

"РФ і США 27 лютого проведуть у Стамбулі зустріч щодо роботи посольств двох країн", - заявив Лавров.

За його словами, зустріч буде присвячена усуненню перешкод роботи дипломатичних представництв США і Росії.

Відео дня

"Я думаю, за підсумками зустрічі буде зрозуміло, наскільки ми можемо рухатися швидко й ефективно", - сказав Лавров.

При цьому, як повідомляє російське інформагентство ТАСС, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив готовність його країни "організувати мирні переговори сторін конфлікту в Україні".

Фідан також заявив, що сторони, які беруть участь у контактах щодо України, згодні з необхідністю встановлення режиму припинення вогню.

Переговори США і Росії

Перша зустріч представників Росії та США відбулася в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 18 лютого. За підсумками переговорів сторони домовилися призначити "високопоставлені команди" для початку роботи над "якнайшвидшим" припиненням війни в Україні.

Як писало FT, Росія використовувала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу. Також РФ просила США розморозити активи і послабити санкції. Крім того, як пишуть ЗМІ, Кремль домагався від США повернення двох дач у Нью-Йорку і Меріленді.

Вас також можуть зацікавити новини: