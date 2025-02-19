Також Кремль домагався від США повернення двох дач у Нью-Йорку та Мериленді.

Під час переговорів в Ер-Ріяді Росія просила США розблокувати заморожені державні активи та послабити накладені проти неї санкції. Про це повідомляє The Moscow Times, посилаючись на дипломатичне джерело.

Джерело зазначило, що Росія домагається відновлення доступу до коштів, які були заморожені в США. Йдеться про частину резервів Центрального банку РФ, а саме 6 млрд доларів, яку було вкладено в доларові активи перед початком повномасштабного вторгнення в Україні.

За інформацією джерел The Moscow Times, російська делегація також приїхала до Саудівської Аравії, аби вимагати відновлення роботи дипмісій та повернення російської дипвласності у США. Крім того, Кремль домагається повернення двох дач у Нью-Йорку та Мериленді, які вилучила адміністрація Барака Обами у 2016 році через звинувачення у використанні їх з метою розвідки.

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"Для Путіна це питання не просто символічне - він розглядає його як частину відновлення статусу Росії у відносинах зі США", - додало джерело.

Також співрозмовник The Moscow Times підкреслив, що російський диктатор доручив делегації РФ проявляти "максимально доброзичливе і в чомусь навіть компліментарне ставлення до своїх американських колег і президента Дональда Трампа особисто", аби отримати максимум вигоди.

"Путін хоче закріпити нейтральний статус України, зміну влади в Києві, скорочення української армії і визнання анексії Криму та чотирьох окупованих регіонів", - зауважили у виданні.

Переговори США та Росії у Саудівській Аравії - останні новини

Раніше російський диктатор Володимир Путін похвалився домовленостями з американцями на зустрічі в Саудівській Аравії. Він зазначив, що зустріч була "доброзичливою", а з американського боку за столом були "зовсім інші люди" - без упередженості та засуджень.

Також видання The New York Times писало, що росіяни сподіваються позбутися статусу "ізгоя" у світі після переговорів РФ та США. У Росії вважають, що прямі переговори між Москвою та Вашингтоном стали "нагородою за стійкість РФ впродовж останніх трьох років". Крім того, в країні думають, що ці перемовини сприятимуть поверненню світових брендів та авіасполучення зі США.

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