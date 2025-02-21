Видання зазначило, що держсекретар детально пояснив європейським союзникам, що означають ці переговори і запевнив, що перейматися немає чого.

Держсекретар США Марко Рубіо у приватному порядку намагався зняти напругу серед європейських лідерів, які висловили стурбованість переговорами американської сторони з росіянами.

Видання The New York Times дізналось, що Рубіо телефоном розмовляв зокрема з посадовцями з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Американський чиновник намагався запевнити європейських союзників, що переговори у Саудівській Аравії не є різким відходом від американської політики.

Видання зазначило, що під час розмови Рубіо пояснював, чому українці та європейці не були на переговорах в Ер-Ріяді. Він пояснив, що США пішли на це, оскільки більша частина розмови була зосереджена на двосторонніх питаннях США і РФ. Зокрема сторони обговорили зняття обмежень щодо їхніх посольств, які були закриті в обох країнах. Переговори щодо зняття цих дипломатичних обмежень стали б першою перевіркою намірів Росії, висловив думку Рубіо.

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Також він повідомив союзникам у Європі, що поки зарано робити висновки, чи серйозно росіяни налаштовані, але, за його словами, вони дали зрозуміти, що подальші переговори можна проводити.

Рубіо навіть заявив, що адміністрація Трампа не планує нав'язувати Україні та Європі умови будь-яких двосторонніх угод з Росією. Він також запевнив, що США не скасують санкції проти Росії, хоча припустив деяке послаблення, якщо Кремль почне робити кроки, які хоче бачити американська влада.

Крім того, держсекретар сказав, що у Трампа помітили, що РФ може спробувати використати переговори для розколу на Заході або послабити свою ізоляцію.

Видання зазначило, що тон діалогу Рубіо з європейськими політиками був більш примирливим, ніж публічні заяви деяких представників Трампа. В кінці розмови держсекретар пообіцяв тримати союзників США в курсі подій і закликав до єдності.

Переговори з РФ

18 лютого у Саудівській Аравії пройшла зустріч делегацій США і РФ. Участь у ній брали держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майк Волц, спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

За підсумками зустрічі Рубіо зробив заяву, що США та РФ домовилися про чотири ключові принципи за підсумками переговорів.

Коментуючи ці переговори, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Трамп не буде говорити з російським диктатором Путіним на рівних, та й США не сприймають сьогоднішню Росію як рівню, тому зразу розганяти не варто.

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