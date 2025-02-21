Американська делегація відхилила вимогу Москви, проте немає жодних гарантій, що Вашингтон не піде на цю поступку.

Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.

Про це пише Financial Times. Зазначається, що в європейських столицях виникло занепокоєння щодо того, що адміністрація Трампа може погодитися на укладення мирної угоди.

Керівник апарату президента Румунії і радник з питань оборони і національної безпеки Крістіан Діаконеску заявив, що американська делегація відхилила вимогу Москви. Проте немає жодних гарантій, що Вашингтон не піде на цю поступку російському диктаторові Володимиру Путіну.

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"Наскільки я розумію, ситуація може змінюватися з години на годину або з дня на день", – сказав Дяконеску, маючи на увазі різку критику Дональда Трампа на адресу українського президента Володимира Зеленського і поступки американського лідера Росії ще до початку переговорів.

Румунський чиновник додав, що російська делегація на переговорах в Ер-Ріяді на початку цього тижня "не змогла переконати американців" щодо виведення військ НАТО. Крім того, візити лідерів Великої Британії та Франції до Вашингтона, які мають відбутися наступного тижня, будуть спрямовані саме на те, щоб переконати Трампа не йти на цю вимогу Кремля.

"Однак поступки Москві, зроблені адміністрацією Трампа останніми днями – від виключення членства України в НАТО до обіцянки нормалізувати відносини США з Росією – змушують уряди прифронтових східних держав Альянсу нервувати щодо намірів президента США", – йдеться в матеріалі.

Неназваний високопоставлений чиновник з регіону сказав Financial Times, що вони не впевнені, що "їхній меседж доходить до адресата":

"Ми детально поінформували Вашингтон на різних рівнях, [я] не впевнений, що до Трампа доходить. Тому ризик і занепокоєння залишаються, що Росія обманом змусить Вашингтон до чогось через тиск на Україну".

Російський президент вже давно прагне відновити сферу впливу своєї країни у Східній Європі відповідно до домовленостей, досягнутих США, Великобританією та Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни на мирній конференції в Ялті.

Президент Румунії Іліє Болоян після зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі прийшов до висновку, що європейські лідери у своїх контактах зі США наголошуватимуть на необхідності брати участь у будь-яких заходах з безпеки, що впливають на регіон. За словами Діаконеску, ситуація, що склалася зараз, "надзвичайно складна і серйозна".

Він попередив молоде покоління європейців, які ніколи не знали життя за залізною завісою, що цей момент може означати повернення до "воріт пекла":.

"Черги за бензином, бідність, жінки, які помирають у лікарнях, люди, які не мають опалення... двогодинні телевізійні похвали верховному лідеру. Ось що означає Ялта".

Румунський військовий аналітик, колишній командувач ВМС і офіцер розвідки Санду-Валентин Матей сказав, що Європа знову опинилася на історичному роздоріжжі. За його словами, Європа вистоїть і не допустить ще одного підриву своїх домовленостей у сфері безпеки.

"Ми маємо стару російську ідею вилучити США з європейської архітектури безпеки і залишити східних європейців у розпорядженні [Росії] – в їхній сфері впливу. Досі відповідь США була "ні", але я переконаний, що Росія буде продовжувати. Це була їхня стратегія, їхня основна політика після приходу Путіна до влади", – додав аналітик.

Переговори США і Росії в Ер-Ріяді: чого вимагала РФ

Окрім виведення сил НАТО зі Східної Європи, на переговорах, які відбулися 18 лютого в Саудівській Аравії, Росія просила США розморозити активи та послабити санкції. Крім того, як пишуть ЗМІ, Кремль домагався від США повернення двох дач у Нью-Йорку та Мериленді.

Також зазначалося, що російська делегація приїхала до Ер-Ріяду, щоб вимагати відновлення роботи дипмісій та повернення російської дипвласності у США.

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