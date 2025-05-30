У російському МЗС видали, що в позиції України щодо продовження переговорів із РФ "немає чіткості".

Росія пропонує провести новий раунд перемовин з Україною у Стамбулі 2 червня. Відправити туди Москва планує ту делегацію, яка брала участь у попередній зустрічі, що відбулася 16 травня.

Про це, як пише ТАСС, в етері одного з російських пропагандистських каналів повідомила речниця Міністерства закордонних справ країни-агресорки Марія Захарова. Вона також видала, що в позиції України щодо продовження переговорів із РФ "немає чіткості".

Варто зазначити, що під час попередньої зустрічі російську делегацію очолював помічник правителя РФ Путіна Володимир Мединський.

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Переговори з Росією

Нагадаємо, 16 травня в турецькому Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та РФ. Взагалі перемовини мали відбутися 15 числа – саме його називав диктатор Путін коли закликав до їх відновлення. Примітно, що сам Путін на візит не наважився, хоча президент України Володимир Зеленський публічно казав, що чекатиме на нього особисто.

До слова, український лідер таки був у Туреччині, хоча й не відвідав переговори з огляду на склад російської делегації. Зазначимо, що очолив її помічник Путіна Мединський, а серед членів делегації від країни-агресорки не було жодного міністра.

Під час самих переговорів Росія знову висувала абсурдні вимоги щодо українських територій – хотіли чотири області, обіцяючи згодом вимагати "шість чи вісім". Також там розкидалася погрозами на адресу членів української делегації, заявивши що деякі з них можуть втратити більше родичів на війні.

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