Він зазначив, що для припинення вогню на 30 днів не потрібна і зустріч двох президентів.

Російський президент Володимир Путін хотів уникнути санкцій США, тому вирішив заговорити про прямі перемовини, на які не приїхав. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Туреччині.

Він зазначив, що ніяких пропозиції Путіну не робив, як про це говорить міністр закордонних справ РФ Лавров.

"Ми всі сприйняли, що він (йдеться про Путіна- УНІАН) пропонує прямі перемовини. Чому він запропонував прямі перемовини? Тому, що не хотів припинення вогню. Він може не зустрічатися, а просто сказати: "Окей, буде припинення вогню", - зазначив Зеленський.

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При цьому нагадав, що саме так Путін зробив, коли без будь-яких зустрічей, в ефірі заявив про "великоднє перемир’я". За його словами, Україна тоді вирішила діяти дзеркально, хоч РФ сама порушувала це перемир’я.

"Казав, що не будуть атакувати Україну. Хоча там половина брехні. Бо все одно атакували, хоч було зменшено кількість атак", - зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що тепер Путін так само може продемонструвати рішення про припинення вогню на 30 днів. Зеленський додав:

"Він може продемонструвати і сказати прямо в ефірі : "Ми готові до припинення вогню на 30 днів". Можна і не зустрічатися".

За його словами, Путін намагається демонструвати нібито бажання до перемир’я, щоб уникнути санкцій від США.

"Він для того, щоб відтермінувати сильні санкції америкаців, хоче показати, що він конструктивний і готовий до перемовин. Але каже, що потрібні прямі перемовини, бо багато питань. Так всі сприйняли і я підтвердив, що готовий, і президент Трамп сказав, що готовий. Ми не координували це. Він (йдеться про Трампа - УНІАН) сказав, що якщо лідери країн будуть, то і я буду. Це нормально, це позитив для всього світу. Якби ми не відносились особисто один до одного, але це надія для всього світу, що закінчиться велика війна", - наголосив Зеленський.

При цьому зазначив, що сам Путін говорив про прямі перемовини з президентом України, але в результаті на них не прибув до Туреччини.

Переговори в Туреччині

Як повідомляв УНІАН, 11 травня президент Росії Володимир Путін запропонував поновити "прямі переговори" з Україною 15 травня у Стамбулі. Це він сказав під час спілкування з журналістами. Тоді Путін також зазначив, що РФ начебто пропонувала кроки щодо припинення вогню.

Зеленський заявив, що готовий зустрічатися 15 травня в Стамбулі з Путіним. Але Путін не прибув 15 в Туреччину. Він підписав розпорядження про склад делегації РФ для переговорів з Україною в Туреччині.

Делегацію очолив помічник президента РФ Володимир Мединський. Разом із ним до Туреччини вирушили заступник глави МЗС Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації Ігор Костюков.

Зеленський сказав, що рівень російської делегації схожий на бутафорський.

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