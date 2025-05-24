Заступник міністра закордонних справ розкрив нові деталі розмови з російською делегацією.

Під час переговорів України та РФ у Туреччині російська делегація відзначилася низкою цинічних заяв. Зокрема, війну там охарактеризували протистоянням росіян з росіянами.

Про це в інтервʼю "Ми – Україна" розповів заступник Міністра закордонних справ України, член делегації Сергій Кислиця. Він зауважив, що росіяни вимагали від України віддати чотири області, обіцяючи згодом вимагати "шість чи вісім".

"Кількість погроз, цинізму та аморальних заяв – це йшло майже суцільним потоком. Ви вже чули про довжелезні псевдоісторичні екскурси, про те, що сьогодні ми вимагаємо чотири області, завтра будемо вимагати вісім чи шість. Про те, що тут серед членів делегації деякі члени можуть втратити більше родичів", – пригадав дипломат.

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Та лише цим представники країни-агресорки не обмежилися, каже Кислиця.

"Я не знаю, чи це було в ЗМІ, але я думаю, що це можна сказати. Наприклад, на якомусь етапі глава російського делегації каже українській повноважній делегації, яка складається з високих керівників відомств, з воєнних людей на фронті. І от глава російського делегації каже: "Ну, ви знаєте, по суті, війна ця, коли руські вбивають руських з певними нюансами". Кінець цитати. Тобто, розумієте, по суті, та країна заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть: ти не українець, ти росіянин. Просто росіяни вбивають росіян", – розповів заступник міністра.

Переговори в Туреччині

16 травня у Туреччині вперше з 2022 року відбулися прямі переговори між представниками України та РФ. Примітно, що ініціював зустріч диктатор Володимир Путін, і Зеленський погодився, заявивши, що чекатиме правителя РФ у Туреччині особисто.

Дива не сталося, Путін на зустріч не прилетів. Ба більше, російська делегація була доволі слабкою – туди не увійшов жоден міністр.

Під час переговорів Росія, як і завжди, висунула низку абсурдних вимог для України. Зокрема йшлося про виведення українських військ з чотирьох областей України. Йдеться про Луганську, Херсонську, Донецьку та Запорізьку області, жодну з яких армія РФ не контролює повністю. Глава делегації Росії Мединський також заявив, що Москва готова воювати вічно.

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