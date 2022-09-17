Канцлер підтвердив, що у питанні з танками Німеччина прийматиме рішення про їх надання Україні, порадившись з союзниками.

Німеччина "не хоче діяти наодинці" в ситуації з наданням Україні танків і прийматиме такі рішення у координації з союзниками.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю Deutshlandfunk.

Канцлер підтвердив, що у питанні з танками Німеччина "не хоче діяти наодинці" і прийматиме рішення про їх надання Україні у координації з союзниками.

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Він також зазначив, що Німеччина вже зробила великий внесок у допомогу Україні зброєю і це відобразилося у тому числі на останніх успіхах українських військових.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що урядова коаліція в Німеччині ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки Україні, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

В свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягала на швидкому ухваленні рішення про постачання Україні німецьких бойових танків. Вона згадала про деокуповану Балаклію і заявила, що західне озброєння допомагає українцям визволяти свої території.

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