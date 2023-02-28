Диктатор виступив на колегії ФСБ й шокував своєю антиросійською заявою.

Російський диктатор Володимир Путін шокував співробітників спецслужби ФСБ своєю антиросійською заявою: він закликав своїх агентів ліквідувати з Росії всю "мерзоту". Раніше у ФСБ вже виникли проблеми через скарги колишнього кухаря Путіна Євгена Пригожина.

Так, лідер РФ в рамках свого виступу на колегії ФСБ висловив занепокоєння у зв'язку з активізацією на території Росії випадків сепаратизму, націоналізму, неонацизму та ксенофобії. Він попросив спецслужбу розібратися з тими, хто намагається розколоти російське суспільство.

"Звичайно, потрібно виявляти й припиняти протизаконну діяльність тих, хто намагається розколоти, послабити наше суспільство, використовує як зброю сепаратизм, націоналізм, неонацизм і ксенофобію. Це теж завжди застосовувалося щодо нашої країни, а зараз, спроби, звичайно, найбільш активні... спроби активізувати всю цю мерзоту на нашій землі", - заявив Путін.

У ФСБ виникли проблеми через Путіна

Зазначимо, що співробітникам російської спецслужби ФСБ доводиться несолодко через ідею лідера РФ Володимира Путіна почати повномасштабне вторгнення в Україну. Нещодавно стало відомо, що агенти готують план відступу своїх офіцерів з України на тлі новин про можливий початок контрнаступу ЗСУ в Криму.

Нещодавно ФСБ довелося звільнити свого полковника-генерала Едуарда Черновольцева, який курирував розробку отрут на території Росії. Повідомлялося, що його ефективністю було незадоволене вище керівництво РФ і, можливо, сам Путін.

Також у листопаді 2022 року стало відомо про загадкову смерть заступника Путіна в ФСБ Віктора Черкесова, який водився з диктатором ще в період його "пітерської молодості".

Вас також можуть зацікавити новини: