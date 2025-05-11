Якщо Росія продовжить атакувати, на неї чекає новий пакет західних санкцій.

Після гучних заяв останньої доби щодо переговорів у Туреччині Європа не змінила свого наміру запровадити нові санкції проти Росії, якщо на фронті в Україні з понеділка не запрацює режим припинення вогню. Про це на платформі Х пише журналіст британського відділення Bloomberg Алекс Вікхам.

Посилаючись на власні джерела, він зазначив, оголошена в суботу пропозиція щодо всеосяжного і безумовного припинення вогню має запрацювати вже завтра, і Росія має погодитися на неї.

"Якщо Росія атакуватиме завтра, очікуйте рішучої відповіді Європи та США, включаючи санкції, як було домовлено в суботу. Пост Трампа та твіт Зеленського не змінюють того, що було домовлено", - написав журналіст.

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Ультиматум про перемир'я

Як писав УНІАН, у суботу президент Володимир Зеленський спільно з лідерами Європи, які завітали до Києва, озвучив Кремлю ультиматум: або Росія погоджується на всеосяжне безумовне припинення вогню на 30 днів, починаючи з понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від Заходу.

Реагучи на цей ультиматум, Володимир Путін запропонував прямі переговори з Україною в Туреччині, але не дав чіткої відповіді щодо 30-денного перемир'я.

Така реакція Путіна була чудовим приводом для посилення санкцій проти Росії, однак втрутився Дональд Трамп, який у наказному тоні закликав Україну негайно погодитися на переговори з РФ. При цьому він проігнорував той факт, що Путін так і не погодився на перемир'я.

Після цього з'явилася нова заява Володимира Зеленського, в якій він повідомив, що у четвер буде в Туреччині і чекатиме там Путіна на прямі переговори. Також він висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне перемир'я.

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