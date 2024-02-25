Президент додав, що гроші залишаються у США і в тих компаніях, які і є виробниками відповідної зброї.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на затвердження допомоги Україні Конгресом США упродовж місяця. Про це президент заявив на форумі "Україна. Рік 2024", відповідаючи на питання журналістів, чи має надію на Конгрес.

"Надія на Конгрес є, і я впевнений, що буде позитив. Інакше я тоді зовсім не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити. Точно – в іншому. Тому ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що нам необхідна їх підтримка упродовж місяця. Я зустрічався із сенаторами, із обома партіями, і про всі сигнали в різних форматах знає президент, влада і опозиція. Вони знають, що нам потрібне це рішення упродовж місяця", – зазначив Зеленський.

За його словами, щодо ППО США також знають запит України щодо збільшення постачання. Президент додав, що у будь-якому випадку гроші залишаються у США і в тих компаніях, які і є виробниками відповідної зброї.

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"Це також потрібно не забувати. Це не іграшки, щодо Конгресу і щодо війни в Україні. І у нас є деякі кроки – це гарантії безпеки. Там з’явилась дуже серйозна конкретика щодо грошей. Ми не просто так наполягали на цій конкретиці, тому що бачимо виклики у США, але розраховуємо, що Сполучені Штати залишаться лідерами демократії у світі", – додав Зеленський.

Допомога США

13 лютого Сенат США остаточно підтримав законопроект з допомогою для України. Тепер документ мають затвердити у Палаті представників.

Однак тут можуть виникнути труднощі. Так, чинний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який послідовно блокує виділення американської допомоги Україні, був обраний до американського парламенту за фінансової підтримки росіян. Зокрема його передвиборчу кампанію фінансував власник патронного заводу в Тулі.

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