Небо було закрито 6 серпня о 23:22 за британським часом, коли в повітрі було кілька рейсів, що прямували з Великобританії до Південної Африки.

Після того, як в результаті військового перевороту був повалений президент Нігеру Мохамед Базум, правляча хунта на чолі з генералом Абдурахманом Чіані закрила повітряний простір країни.

Як повідомляє Independent, закриття набуло чинності 6 серпня о 23:22 за британським часом, коли в повітрі вже були кілька рейсів, що летіли з Великобританії до Південної Африки.

Повітряний простір над Суданом і Лівією закрито для комерційної авіації. Зараз існує блокування рейсів з півночі на південь через Африку.

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Пасажири British Airways, які летіли на літаку Airbus A380 з Йоганнесбурга в лондонський аеропорт Хітроу, вирушили в 10-годинний "політ в нікуди". У підсумку рейс BA56 British Airways з Йоганнесбурга долетів до Чаду, перш ніж повернутися у вихідну точку. На борту було близько 500 пасажирів.

Рейс BA64 з Найробі до Хітроу пройшов той самий маршрут, розвернувшись через три години, щоб повернутися до столиці Кенії.

Рейс Virgin Atlantic Vs450 з Йоганнесбурга до лондонського Хітроу став першим літаком, маршрут якого було змінено. Літак вилетів як завжди з найбільшого міста Південної Африки і пролетів над Ботсваною та Анголою на шляху до Чаду, де повернув на захід, щоб вилетіти до Лагосу та дозаправитися.

Очікується, що Boeing 787 приземлиться майже на чотири години пізніше запланованого. Пасажири не мають права на компенсацію, оскільки відхилення вважається "надзвичайними обставинами".

Рейс BA58 British Airways з Кейптауна до лондонського аеропорту Хітроу також був перенаправлений через Лагос. Він злетів, як зазвичай, ввечері в неділю і йшов звичайним маршрутом над Намібією, Анголою, Габоном, Камеруном та Нігерією.

Інші рейси між Великобританією та Південною Африкою були змінені, щоб літаки могли дозаправлятися або повертатися до своїх початкових пунктів.

Переворот в Нігері

26 липня 2023 року група військових оголосила про усунення від влади президента Республіки Нігер та уряду країни. Пізніше лідер повстанців оголосив себе новим керівником країни.

Лідери сусідніх країн, що утворили військово-політичний блок ECOWAS, погрожують вдатися до військової сили, щоб відновити законну владу в країні. Міністри оборони країн Західної Африки склали план військового вторгнення в Нігер на випадок, якщо лідери військової хунти не виконають ультиматум і не повернуть владу законному уряду до 6 серпня 2023 року.

Франція, що має свої військові бази на території Нігеру, відмовилася вивести війська на вимогу лідерів хунти.

5 серпня 2023 року повалений під час перевороту в Нігері президент Мохамед Базум попросив врятувати Африку від Росії і ПВК Вагнера, який активно діє в Малі та Буркіна-Фасо - сусідніх з Нігером країнах. Президент Нігеру Мохамед Базум закликав США і світову спільноту відновити конституційний порядок в країні.

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