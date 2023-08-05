Президент Нігеру Мохамед Базум закликав США і світову спільноту відновити конституційний порядок в країні.

Повалений під час перевороту в Нігері президент Мохамед Базум попросив врятувати Африку від Росії і ПВК Вагнера, яка активно діє в Малі і Буркіна-Фасо - сусідніх з Нігером країнах.

Через тиждень після військового перевороту в Нігері повалений президент країни Мохамед Базум опублікував у газеті The Washington Post колонку, в якій закликав США і світову спільноту відновити конституційний порядок в країні, а також захистити Африканський регіон від впливу Росії через ПВК Вагнера.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про звернення президента Нігера до світової спільноти, заявив, що "навряд чи втручання якихось позарегіональних сил здатне цю ситуацію змінити на краще".

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Переворот в Нігері

26 липня 2023 року група військових оголосила про усунення від влади президента Республіки Нігер та уряду країни. Пізніше лідер повстанців виступив на державному телебаченні та оголосив себе новим керівником країни.

Після військового перевороту в Нігері лідери сусідніх країн, що утворили військово-політичний блок ECOWAS, застосували санкції проти Нігеру і погрожують вдатися до військової сили, щоб відновити законну владу в країні.

Франція, що має свої військові бази на території Нігеру, відмовилася вивести війська на вимогу лідерів хунти.

Міністри оборони країн Західної Африки склали план військового вторгнення в Нігер на випадок, якщо лідери військової хунти не виконають ультиматум і не повернуть владу законному уряду до 6 серпня 2023 року.

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