На африканському континенті може спалахнути нова масштабна війна.

Регіональний союз країн Західної Африки (ECOWAS), який складається з 15 держав та має власні збройні сили (ECOMOG), пригрозив керівникам військового перевороту в Нігері застосуванням сили, якщо заколотники не повернуть владу законним керівникам країни. Про це йдеться у спільній заяві блоку, ухваленій на екстреному саміті напередодні.

Так, лідери країн Західної Африки засудили спробу повалення конституційного ладу у Нігері та незаконне затримання президента Мохамеда Базума, членів його сім'ї та уряду. В спільній заяві блоку міститься заклик до негайного відновлення на посаді президента і до повного відновлення конституційного ладу в Республіці Нігер.

"Розглядаємо незаконне затримання президента Базума як ситуацію із захопленням заручників (...) Якщо вимоги не будуть виконані протягом тижня, докладемо усіх зусиль, необхідних для відновлення конституційного ладу в республіці Нігер. Такі заходи можуть включати застосування сили", – йдеться у заяві саміту.

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Крім того лідери країн Західної Африки домовилися екстренно зібрати на консультацію керівників штабів оборони кожної з країн-учасниць блоку, а також запровадити низку екстрених заходів – закриття сухопутних і повітряних кордонів з Нігером, запровадження безпольотної зони над Нігером, призупинення всіх комерційних і фінансових операцій з Нігером, замороження активів Республіки Нігер у центральних банках країн блоку тощо.

Військовий переворот в Нігері – що відомо

26 липня група військових оголосила про відсторонення від влади президента Республіки Нігер та уряду країни. Пізніше лідер заколотників виступив по державному телебаченню і оголосив себе новим керівником країни.

У своєму виступі лідер військової хунти звинуватив повалений уряд і президента в корупції і нездатності навести лад в країні, частину території якої контролюють повстанські збройні угруповання.

Досі Нігер був однією з найбільш дружніх до Заходу країн регіону.

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