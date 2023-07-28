Глава президентської охорони повалив владу свого шефа і зайняв його місце.

Після перевороту в Республіці Нігер начальник президентської охорони генерал Абдурахаман Тіані назвав себе новим лідером країни.

У п'ятницю генерал з'явився на державному телебаченні з титрами на екрані, які описували його як президента новоствореної військової ради — Національної ради із захисту Батьківщини (CNSP).

"Президент CNSP є главою держави. Він представляє державу Нігер у міжнародних відносинах", - сказав Тіані, зачитуючи заяву.

Відео дня

У заяві йдеться, що дія Конституції було призупинено, а уряд розпущено, а CNSP буде здійснювати всю законодавчу і виконавчу владу.

Новоявлений "глава держави" також засудив широко поширену в країні корупцію, погане управління і проблеми з безпекою. Тіані додав, що Нігер продовжуватиме поважати своє міжнародне партнерство. В окремій заяві представник хунти полковник Амаду Абдраман застеріг від будь-яких спроб втручання іноземних сил.

Наслідки перевороту

Абдурахаман Тіані був призначений на свій пост ще попереднім президентом країни Махамаду Іссуфу в 2011 році. У 2021 році сили Тіані відбили спробу державного перевороту, коли військовий підрозділ намагався захопити президентський палац, після перемоги на виборах Мохамеда Базума. Саме Базума два дні тому скинув вже сам Тіані.

Як пише Bloomberg, тепер Нігер може скласти компанію цілому ряду африканських країн, якими керують військові. Утворюється своєрідний "пояс" держав від Атлантичного океану до Червоного моря, які налаштовані більш дружньо по відношенню до Росії, ніж до Заходу.

У Нігері, одному з найбільших світових виробників урану і ключовому союзнику Заходу в боротьбі проти джихадизму в регіоні Сахель, розташовані військові бази як Франції, так і США. Але навіть після більш ніж десятирічної військової присутності Заходу в Сахелі екстремісти сьогодні займають більшу територію і вбивають більше людей, ніж коли Франція вперше вторглася в північну частину Малі в 2012 році.

Переворот в Нігері - що відомо

Раніше УНІАН писав, що в Нігері стався державний переворот. 26 липня група військових оголосила про відсторонення президента Мохамеда Базума - одного з африканських лідерів, які проігнорували саміт Росія-Африка в Санкт-Петербурзі.

Переворот в Нігері - вже сьомий в регіоні за останні три роки. Одним з лідерів заколоту вважають Моді Саліфа, який має контакти з хунтою в Малі. Як відомо, влада Малі тісно співпрацює з "Групою Вагнера", що викликає побоювання можливого розширення російського впливу на Республіку Нігер.

Вас також можуть зацікавити новини: