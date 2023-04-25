Зазначається, що всього евакуювали 36 осіб.

Авіакомпанія SkyUp евакуювала своїх співробітників з Судану у зв'язку з обстановкою в країні. Людей вивезли на територію Єгипту.

"Всі співробітники були вивезені на територію Єгипту спільними зусиллями МЗС України, Головного управління розвідки (ГУР), Почесного консульства України в Судані, Посольства України в Єгипті та інших закордонних дипломатичних представництв України. Це була складна багатоетапна операція під наглядом кризового центру авіакомпанії і представників державних установ", - йдеться у заяві прес-служби авіакомпанії.

Зазначається, що евакуювали всього 36 осіб.

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"Весь час з початку бойових дій в Судані 15 квітня 2023 року представники авіакомпанії перебували з колегами на зв'язку, допомагали забезпечувати їжею, водою і надавали психологічну підтримку. Всі співробітники відпочивають і скоро повернуться додому", - повідомили представники компанії.

Водночас стан літаків, що залишаються в аеропорту Хартума, невідомий.

Ситуація в Судані - що відомо

15 квітня стало відомо, що в Судані почався державний переворот. У столиці країни гуркотіли вибухи, а також були чутні звуки перестрілок. Крім того, в аеропорту в Хартумі спалахнув літак Boeing 737 українського лоукостера SkyUp.

Крім того, з'явилася інформація про заручників, серед яких були українці. У свою чергу в МЗС України відреагували на повідомлення про нібито захоплення в заручники українців. У відомстві її не підтвердили. Там вказали, що в аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу, яких вдалося вивезти.

25 квітня в ГУР Міноборони України повідомили, що із зони збройного конфлікту в Судані евакуйовано 87 громадян України, в основному авіаційних фахівців - пілотів, техніків і членів їх сімей. Також евакуйовані громадяни Грузії і Перу. Всього врятовано 138 громадян, серед них - 35 жінок та 12 дітей

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