Вторгнення Росії в Україну змусило Японію переосмислити регіональну безпеку.

Вторгнення Росії в Україну змусило Японію переосмислити питання безпеки в Тихоокеанському регіоні, зараз країна веде переговори про відкриття першого в Азії офісу зв'язку НАТО.

Про це заявив в інтерв'ю CNN міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, в той же час зазначивши, що ніякі деталі рішення ще не узгоджені.

"Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується тільки питанням Східної Європи, це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихоокеанському регіоні. Ось чому співпраця між нами в Східній Азії і НАТО стає... все більш важливою", - сказав міністр.

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Він додав, що Японія не є членом договору НАТО, але цей крок сигналізує про те, що партнери в Азійсько-Тихоокеанському регіоні "дуже стійко взаємодіють" з НАТО.

CNN зазначає, що відкриття офісу зв'язку НАТО в Японії стане значною подією для Альянсу на тлі все глибших геополітичних розбіжностей, але, ймовірно, викличе критику з боку китайського уряду, який раніше застерігав від такого кроку.

Розширення НАТО

НАТО продовжує розширювати свій вплив у світі - після повномасштабного вторгнення Росії в Україну про приєднання до Альянсу заявили Швеція і Фінляндія.

На початку квітня Фінляндія офіційно стала членом Альянсу, таким чином, сухопутний кордон НАТО з Росією зріс удвічі. Також повідомлялося, що Фінляндія веде переговори про розміщення військових баз США на своїй території.

Також наприкінці квітня президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія не шкодуватиме зусиль для інтеграції в НАТО.

Україна у вересні 2022 року подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Однак, на думку експертів, цього не вдасться зробити до закінчення війни. При цьому Альянс надає значну підтримку нашій країні у боротьбі з окупантами.

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