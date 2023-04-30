Там заявили, що Тбілісі не повинно шкодувати зусиль для інгреції до альянсу.

Повномасштабна війна в Україні викрила перед усім світом природу російського імперіалізму.

Про це заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час виступу перед військовими з нагоди Дня Сил оборони Грузії. Вона додала, що вторгнення РФ в Україну "потрясло світ, оскільки були проігноровані всі принципи міжнародного права та гуманізму".

Президентка Грузії наголосила, що сили вторгнення не можуть перемогти тих, хто боронить свою країну.

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"Це той приклад, який Грузія у своїй історії демонструвала багато разів", – сказала вона.

За словами Зурабішвілі, російське вторгнення "викликало нове розуміння масштабів загрози всьому світу, і тим більше Європейському континенту", і призвело до надання безпрецедентної допомоги Україні, збільшення військових бюджетів та посилення значення Північноатлантичного альянсу.

"Це доводить і вступ до НАТО Швеції та Фінляндії", – зазначила президентка.

Вона переконана, що Грузія "не повинна шкодувати зусиль для інтеграції до Північноатлантичного альянсу" і "Вільнюський саміт виявиться знаковим щодо цього".

"Наші партнери повинні розуміти, що настав час приймати тверді рішення і не вагатися. Наша відповідь Росії має бути чіткою і єдиною", – підсумувала Зурабішвілі.

Вступ Грузії у НАТО

У червні 2022 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про намір країни вступити до Північноатлантичного Альянсу після вирішення територіальних проблем.

У Північноатлантичному альянсі заявили, що прийняли рішення про членство України та Грузії. Російська Федерація не має права втручатися в це питання.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація наполягає на тому, щоб Північноатлантичний альянс відмовився від членства Грузії та України в НАТО. У Держдепі в свою чергу заявили, що не дозволять нікому закрити двері Альянсу для будь-якої країни.

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