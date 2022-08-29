Російська спецслужба стверджує, що злочин скоїли двоє громадян України.

Федеральна служба безпеки Росії знайшла ще один "український слід" в вбивстві Дар'ї Дугіної - дочки головного ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна.

До злочину нібито причетний ще один українець - Богдан Циганенко, 1978 року народження, повідомили rg.ru у Центрі громадських зв'язків спецслужби.

У ФСБ стверджують, що Циганенко разом зі своєю співвітчизницею Наталією Вовк готував вбивство Дугіної в Москві.

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За відомостями російської спецслужби, українець приїхав до РФ 30 липня транзитом через Естонію, а виїхав з країни за день до скоєння злочину.

"...саме Циганенко забезпечив Вовк підробленими автомобільними номерами і документами на ім'я реальної громадянки Казахстану Юлії Зайко. Крім того, він допоміг Вовк зібрати саморобний вибуховий пристрій в гаражі, який вони орендували на південному заході Москви", - стверджує спецслужба РФ.

Нагадаємо, 20 серпня в Підмосков'ї була підірвана машина, за кермом якої перебувала Дарина Дугіна. ЗМІ писали, що вибух прогримів під днищем авто.

У ФСБ РФ 22 серпня похвалилися, що "розкрили" вбивство Дугіної - стверджували, що авто підірвала 43-річна українка Наталія Вовк, яка служила в полку "Азов" і приїхала в країну в червні разом з 12-річною дочкою.

Пізніше у полку "Азов" відреагував на заяву російської спецслужби. У полку підкреслили, що жінка з таким ім'ям та прізвищем не має жодного стосунку до "Азову".

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