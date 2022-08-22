Чиновники і пропагандисти стверджують, що нібито виконавиця вбивства Дугіної знаходиться в Естонії.

Російські пропагандисти і чиновники погрожують Естонії, стверджуючи, що в цій країні нібито знаходиться "виконавиця вбивства" Дар'ї Дугіної.

Як у коментарі російським пропагандистським ЗМІ заявив сенатор Володимир Джабаров, Росія вимагає видати "терористку".

"Якщо Естонія не видасть РФ виконавицю вбивства Дугіної, є підстави для жорстких дій проти Талліна, що переховує терористку", – заявив російський сенатор.

Російська пропагандистка, головна редакторка RT Маргарита Симоньян натякнула на намір РФ помститися за вбивство Дугіної.

"Вбивці Даші вже в Естонії. Естонія їх, звичайно, не видасть. Думаю, у нас знайдуться професіонали, охочі помилуватися шпилями в околицях Талліна", – написала вона в Twitter.

Як писав УНІАН, раніше ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства дочки головного ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна Дар'ї. Там очікувано заявили, що вбивство сплановано і скоєно українськими спецслужбами.

За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства – 43-річна громадянка України Наталія Вовк (Шабан), яка заїхала в Росію в червні разом з 12-річною донькою, пишуть росЗМІ з посиланням на ФСБ.

Крім того, російські пропагандисти повідомляють, що Вовк нібито раніше проходила службу у складі українського батальйону "Азов". Російські ЗМІ показали її фото і посвідчення.

Нагадаємо, в Підмосков'ї 20 серпня підірвали авто, за кермом якого була Дар'я Дугіна. Журналісти дізналися, що вибух стався під днищем позашляховика.

Радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк вважає, що підрив авто з Дугіною свідчить про початок внутрішнього розвалу Росії. За його словами, в країні починають битву різні політичні угруповання.

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