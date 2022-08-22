Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ знову "створює вигадані світи".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву російськіх спецслужб про те, що за вбивством Дар'ї Дугіної стоїть українка, яка у червні заїхала до РФ з 12-річною донькою.

Як панисав Пдоляк у "Твіттері", у РФ знову створюють вигадки, звинувачуючи українські спецслужби у причетності до вбивства доньки головного ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'ї.

"Ru-пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки Дугіної "призначено" українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку "Правого сектора" чи "естонську візу". Жаби й гадюки спецслужб почали внутрішньовидову боротьбу", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства доньки головного ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'ї. Там очікувано заявили, що вбивство спланували та скоїли українські спецслужби.

За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства – 43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала до Росії у червні разом з 12-річною донькою, повідомили росЗМІ з посиланням на ФСБ.

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