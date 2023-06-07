Незалежні спостерігачі проаналізували загальну ситуацію навколо ГЕС і назвали вигодоодержувача.

Підрив Каховської ГЕС був більше потрібен Росії, ніж Україні, а російська версія того, навіщо б українці могли підірвати греблю, не витримує жодної критики. Про це йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що на поточний момент не мають об'єктивних даних про те, хто ж насправді підірвав ГЕС. І хоча обидві сторони звинувачують одна одну, ISW вважає причетність Росії більш імовірною.

Так, ISW відкинув версію, озвучену спікером Кремля Дмитром Пєсковим. Він стверджував, що українці підірвали греблю, тому що ЗСУ "не досягають своїх цілей" в контрнаступі, що почався.

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"Це пояснення малоймовірне, оскільки українські сили ще не проводили широкомасштабних наступальних операцій", – заявили аналітики.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що українські сили влаштували потоп, щоб можна було безпечно зняти свої війська з правого берега Дніпра і перекинути їх на схід, не побоюючись, що росіяни скористаються цим для нової спроби захопити Херсон.

"Це пояснення також неправдоподібне, оскільки обмежені російські сили на східному (лівому) березі річки не становлять суттєвої загрози для західного (правого) берега, для захисту від якої потрібні були б великі українські сили", – зазначають в ISW.

Навпаки, аналітики Інституту вважають, що "росіяни більше і ясніше зацікавлені в затопленні Нижнього Дніпра", ніж українці, незважаючи побічний збиток для власних оборонних позицій.

"Росія може використовувати повінь, щоб розширити річку Дніпро і ускладнити українські спроби контрнаступу через і без того складний Водний об'єкт. Російські джерела висловили сильну і недвозначну стурбованість можливістю того, що Україна готується перейти річку і контратакувати на східному березі Херсонської області", – йдеться у зведенні ISW.

Підрив греблі Каховської ГЕС - що відомо

Рано вранці 6 червня з'явилися відео зруйнованої греблі Каховської ГЕС, через пролом в якій потужним потоком витікає вода з Каховського водосховища. Дуже швидко почалося підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за течією.

Українська влада почала термінову евакуацію населення з правого берега Дніпра в районі Херсона. Паралельно відбулося екстрене засідання РНБО, на якому обговорювався план дій у зв'язку з цією катастрофою. Українська влада звинуватили Росію у цілеспрямованому підриві греблі.

В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС вже не може бути відновлена в колишньому вигляді. За їхніми підрахунками, за чотири дні Каховське водосховище повністю витече в Чорне море.

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