Глава Ради Європи прокоментувала підрив дамби.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич різко засудила підрив росіянами дамби Каховської ГЕС. Заяву вона зробила у своєму Twitter.

"Я засуджую руйнування Росією дамби в Україні: це злочинно і нерозважливо", – заявила вона.

Нагадаємо, інформація про підрив дамби Каховської ГЕС з'явилася рано вранці 6 червня. Відео з місця події показують, що дамба отримала критичні пошкодження і більше не може стримувати потік води з Каховського водосховища.

Відео дня

У Державному агентстві "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС у колишньому вигляді вже не може бути відновлена. Також там вважають, що Каховське водосховище буде "спрацьовано" протягом чотирьох найближчих днів.

Президент Володимир Зеленський скликав Раду нацбезпеки і оборони на термінове засідання, присвячене цій події. Глава ОП Андрій Єрмак вже охарактеризував підрив ГЕС як "екоцид", тобто екологічний геноцид.

Тим часом нижче за течією Дніпра вода, що прибуває з Каховського водосховища, почала затоплювати населені пункти. Частково затоплено і саме місто Херсон.

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