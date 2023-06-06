Росіяни сьогодні підірвали дамбу Каховської ГЕС.

Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня президент України скликає екстренне засідання РНБО.

Про це він повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", - йдеться в повідомленні.

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Каховська ГЕС - що відомо про підрив дамби

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, почався неконтрольований спуск води. Судячи з тих кадрів, що вже з'явилися в мережі, дамба отримала критичні ушкодження і більше не здатна стримувати потік води.

У Херсонській ОВА повідомили, що рівень води досягне критичного впродовж п'яти годин. Голова ОВА закликав людей терміново зібрати документи, речі першої необхідності та чекати на евакуаційні автобуси. Також він оприлюднив схему з відповідними назвами місць, куди треба переміститися людям, які перебувають у небезпечних "точках".

Тим часом у МВС заявили, що готують евакуацію цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро і перелічили назви цих напселених пунктів. У МВС також пояснили, що треба робити людям, які перебувають у зоні небезпеки.

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