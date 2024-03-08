Процес вивчення уламків потребує багато часу.

Офіцер Служби зв’язків із громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України Олександр Олехнович пояснив, чому поки неможливо назвати точні дані щодо застосування російськими окупантами боєприпасів з Північної Кореї.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, що відомо про застосування ворогом балістичної зброї, яку він отримує з Північної Кореї.

"Наші правоохоронні органи підтверджують. Але сказати, скільки ракет вже було застосовано, як часто вони їх застосовують, ми не можемо. Тому що сам процес вивчення уламків доволі трудомісткий і потребує багато часу", - зауважив Олехнович.

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Він додав, що експертам потрібно вивчити кожен уламок та за можливості скласти цю ракету з уламків. І лише після цього можна вже визначити, який це тип ракети був.

"Тому ми говоримо просто: балістика. Це може бути С-300, це може бути "Іскандер", це може бути корейська якась ракета. Далі вже експертиза покаже. Але випадки такі вже були", - сказав офіцер.

Олехнович також зауважив, що зброя, яка летить балістичною траєкторією, - це зараз для ворога "найбезпечніший" шлях атаки. "Літаки вони вже почали менше використовувати, а от балістика - їхні установки не входять в зону ризику або входять мінімально. І доволі безпечно можуть атакувати наші міста, нашу інфраструктуру саме балістикою", - зазначив він.

Північнокорейські ракети у Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, восени минулого року у російських окупантів почали з'являтися снаряди північнокорейського виробництва. Це, ймовірно, стало результатом прямих домовленостей між президентом Росії Володимиром Путіним та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час їхньої особистої зустрічі у вересні.

За оцінками аналітиків, Росія отримала щонайменше мільйон корейських снарядів, а можливо, й більше. Також Росія отримала деяку кількість балістичних ракет із КНДР. Щонайменше 20 ракет вже було випущено по території України.

Водночас дані супутникового моніторингу, які наприкінці лютого аналізує південнокорейське видання NK Pro, вказують на те, що КНДР, імовірно, призупинила постачання артилерійських снарядів до Росії.

Зазначається, що кілька російських суден з осені минулого року виконували регулярні рейси між портами Північної Кореї та Росії, перевозячи контейнери, як вважається, з боєприпасами. Однак вже три тижні ці перевезення не здійснюються.

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