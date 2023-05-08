Крім того, на тілі було татуювання національного герба Білорусі. До нього теж виникли запитання.

Силовики, підконтрольні режиму диктатора Олександра Лукашенка затримали чоловіка за татуювання з гербом України та національним гербом Білорусі.

Як повідомляє правозахисний проект "Вясна" відео з допитом чоловіка з'явилося на каналах силовиків Лукашенка. Причиною затримання стало татуювання з гербами України та Білорусі - Пагоня та Тризуб.

На відео хлопець каже, що набив Пагоню 2021 року, а після початку війни набив на плечі український герб на підтримку України. Силовики Лукашенка назвали його татуювання "підтримкою протестів та нацистів".

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"Тіло доведеться почистити", - заявили силовики.

Репресії в Білорусі

Лукашенківські силовики продовжують полювати на мирних людей, що не погоджуються з режимом. Кілька тижнів тому суд в Мінську засудив нобелівського лауреата Алеся Бяляцького до 10 років позбавлення волі.

За ґрати на три роки кинули українця за участь у протестах у Білорусі. У Міністерстві закордонних справ України вважають цей вирок несправедливим та протиправним.

До України в РБ "особлива любов". Режим Лукашенка не просто боїться громадян України, а навіть натяків на вільний український дух. Нещодавно суд Білорусі визнав "екстремістською" відому українську пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати".

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