В Білорусі відправили за ґрати нобелівського лауреата / NEXTA

Мінський суд засудив нобелівського лауреата Алеся Бяляцького до 10 років позбавлення волі. Троє інших правозахисників отримали від 7 до 9 років колонії. 

Як повідомляє правозахисний центр "Вясна", вирок зачитала суддя суддя Марина Запасник. Згідно вироку суду:

  • голові "Вясни" та Нобелівському лауреату Алесю Бяляцькому – 10 років колонії в умовах посиленого режиму;
  • заступнику голови "Вясни" і віцепрезиденту FIDH Валентину Стефановичу – 9 років колонії в умовах посиленого режиму;
  • координатору кампанії "Правозахисники за вільні вибори" та юристу Володимиру Лабковичу – 7 років колонії в умовах посиленого режиму".

Крім того, правозахисника "Вясни" Дмитра Соловйова до 8 років колонії заочно.

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Справа "Вясни": що відомо

Бяляцького, Стефановича та Лабковича звинувачували за ч. 4 ст. 228 ("контрабанда організованою групою") і ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу ("фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок").

За версією слідства, засуджені правозахисники з 4 квітня 2016 року до 14 липня 2021 року "з метою використання на території Білорусі для незаконної діяльності та фінансування центру "Вясна" та інших організацій переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів, на банківські рахунки підконтрольної їм іноземної організації".

Засуджені нібито "готували громадян до участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок, а також здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення таких дій під виглядом правозахисної та благодійної діяльності, зокрема й від імені ПЦ "Вясна", незареєстрованого фонду BY_HELP".

Жоден із засуджених свою провину не визнав. Суддя не задовольнила жодне клопотання захисту, навіть про те, аби із засуджених зняли кайданки в залі суду.

Хто такий Алесь Бяляцький

Алесь Бяляцький – білоруський правозахисник, очільник правозахисного центру "Вясна". У 2022 році Бяляцький став лауреатом Нобелівської премії миру.

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