Свою провину Ференець не визнає і через адвоката планує подавати апеляцію, а українське МЗС називає вирок протиправним.

У Міністерстві закордонних справ України вважають засудження в Білорусі українця Михайла Ференца до 3 років позбавлення волі за нібито участь у діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна, несправедливим та протиправним.

Про це повідомляє прес-служба МЗС, коментуючи сьогоднішній вирок суду Заводського району Мінська.

"При цьому, сім місяців, які українець вже відбув у білоруському СІЗО, не були зараховані в загальний термін покарання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що достовірних доказів вини громадянина України в суді наведено не було. Свою провину Ференець не визнає і через адвоката планує подавати апеляцію. Відомий білоруський правозахисний центр "Вясна" визнав його політв'язнем.

"Вважаємо справу Михайла Ференца політично мотивованою, а вирок несправедливим і протиправним. Бездоказове звинувачення і неправове засудження громадянина України є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська", - зазначили в МЗС.

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У відомстві справу Ференца називають черговим прикладом білоруського "правосуддя", в результаті якого за ґратами опинилися десятки і сотні місцевих журналістів і правозахисників, громадських активістів, програмістів, студентів і пересічних громадян Білорусі.

"Вимагаємо негайно звільнити громадянина України Михайла Ференца. Продовжимо захищати його інтереси всіма доступними засобами", - йдеться в повідомленні.

У МЗС України в черговий раз закликали владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, повернутися на шлях демократичного розвитку країни, звільнити всіх політичних в'язнів і почати інклюзивний діалог із залученням усіх верств білоруського суспільства.

Протести в Білорусі - довідка УНІАН

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

23 вересня того ж року в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Станом на вересень 2021 року в Білорусі політв'язнями визнано 674 особи.

Автор: Тамара Отовська