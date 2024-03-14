Дипломати зазначили, що можна створити безпечний і стабільний світ, але для цього треба допомогти ЗСУ.

Забезпечення України всебічною підтримкою не "спровокує" президента Російської Федерації Володимира Путіна, а вестиме до припинення війни.

Міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський і Польщі Радослав Сікорський зауважили у статті, що українські солдати вже кілька місяців змушені серйозно економити боєприпаси.

"Зараз перевага росіян у цьому питання – 8:1", - цитує статтю дипломатів видання "Європейська правда".

Відео дня

На їх переконання, така ситуація точно не шлях до перемоги.

"Але ми ще в змозі це змінити. Нам необхідні довгострокові інвестиції у безпеку, які створять настільки потужний інструмент стримування, що справить враження на Путіна та його посіпак. Ми здатні поглибити та розширити наші альянси, щоб забезпечити сталий мир з позиції сили", - наголошують Ліпавський і Сікорський.

Вони вважають, що можна створити світ, де буде більше безпеки та стабільності, але для цього спершу треба прямо зараз негайно допомогти ЗСУ.

"Українські воїни сміливі та рішучі, але ж вони не можуть бути надлюдьми", - наголошують міністри.

У зв'язку з цим вони переконані, що треба здійснити три кроки. Зокрема, по-перше, слід поповнити Європейський фонд миру на 5 мільярдів євро у 2024 році, а, по-друге, треба закупити артилерійські снаряди з джерел і країн, які знайшла чеська ініціатива.

"Не час бути перебірливими. Розвиток європейської оборонної промисловості – це дуже важливо, але Україні ці снаряди потрібні негайно. На полі бою не має значення, звідки вони приїхали", - відзначають глави МЗС.

Крім того, по-третє, треба використати російські заморожені активи.

"Або безпосередньо витрачати їх, або використати їх як боргове забезпечення чи гарантії за кредитами. Хто має покривати витрати на війну – жертва та її союзники чи злочинець? Годі шукати пояснення, "чому ні", коли украй потрібна допомога Україні є такою легкодоступною. Усе це – кроки не до ескалації конфлікту, а до його припинення. Вони не "спровокують" Путіна, а допоможуть його жертві. А можливо, й самій Росії", - наголошують Ліпавський і Сікорський.

Також вони вважають, що треба бути свідомими того, що ця агресія Кремля – не що інше, як остання колоніальна війна в Європі, але амбіції диктатора Володимира Путіна набагато більш далекосяжні.

"Тож російська агресія може перейти нові кордони, як це вже було в історії минулих спроб умиротворити агресора. До того ж з кожним днем путінської окупації українських земель зростають апетити інших авторитарних правителів та з’являються нові бажаючі перекроїти кордони силою", - заявили вони.

За їх словами, наразі світ перебуває перед очевидним вибором.

"Або ми розіб’ємо російську армію на східному кордоні України, або НАТО побачить на своєму порозі російську армію, знахабнілу від перемоги в Україні", - наголосили глави МЗС.

Допомога Україні - останні новини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно після візиту до Флориди заявив, що Дональд Трамп "не дасть жодної копійки на українсько-російську війну", якщо переможе на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

12 березня США оголосили про новий пакет допомоги Україні, який включатиме снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS, а також ПЗРК Stinger, протитанкові засоби, боєприпаси для ППО та снаряди калібру 155 мм.

13 березня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що Європейський фонд миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні, збільшать на 5 мільярдів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: