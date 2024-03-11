Він запевняє, що "мирні плани" колишнього президента США та Угорщини збігаються.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп "не дасть жодної копійки на українсько-російську війну", якщо переможе на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

В інтерв'ю M1 він назвав Трампа "людиною миру", чиї плани зі зміцнення миру збігаються з планами Угорщини. "Він був першим президентом за довгий час, який не розпочав війну під час свого терміну. Ми знаємо з його президентства, що він людина миру, і зараз він не приховує своїх поглядів, він ясно дав зрозуміти, що його мета - принести мир у війну між Росією і Україною, і ми хочемо не менше, ніж миру і припинення вогню", - сказав Орбан.

Угорський прем'єр вважає уряд США, а також керівництво Євросоюзу і найбільших країн-членів ЄС "провоєнними". Також він запевняє, що Трамп "не дасть жодної копійки на українсько-російську війну" в разі перемоги.

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"Якщо Америка не дасть грошей, то одні європейці не зможуть фінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться", - сказав Орбан, підкресливши, що Трамп ще не переміг, а його партія вже заважає демократам виділяти гроші на допомогу Україні.

Зустріч Орбана і Трампа: що відомо

Нагадаємо, що 8 березня прем'єр-міністр Угорщини зустрівся з Трампом у його резиденції у Флориді. Чинний президент Штатів Джо Байден розкритикував цю зустріч.

Як відомо, Трамп обіцяє закінчити війну в Україні за 24 години. Він запевняв, що його план передбачає "справедливу для всіх" угоду.

При цьому Орбан висловлюється проти надання допомоги Україні та її вступу до Євросоюзу. Також він заявляв, що для нього Путін не є військовим злочинцем.

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