Європейський фонд миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні, збільшать на 5 мільярдів євро. Відповідне рішення підтримав Комітет постійних представників у Євросоюзі, повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
"Послання чітке: ми підтримаємо Україну всіма можливими засобами для її перемоги", - заявив він.
Коментуючи це рішення, голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що очікує ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.
"Це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості у досягненні нашої спільної перемоги", - зазначив він.
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