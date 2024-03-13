У МЗС України чекають на ухвалення остаточного рішення.

Європейський фонд миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні, збільшать на 5 мільярдів євро. Відповідне рішення підтримав Комітет постійних представників у Євросоюзі, повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Послання чітке: ми підтримаємо Україну всіма можливими засобами для її перемоги", - заявив він.

Коментуючи це рішення, голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що очікує ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

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"Це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості у досягненні нашої спільної перемоги", - зазначив він.

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