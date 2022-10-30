Зазначається, що звільнення пройдуть до 1 листопада.

Мільярдер Ілон Маск, який купив соцмережу Twitter, почав звільняти працівників компанії. Масштаб скорочень поки невідомий.

Про це пише The New York Times

Відзначається, що Маск наказав провести скорочення по всій компанії для цього деяких менеджерів попросили скласти списки співробітників, що підлягають скороченню.

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При цьому звільнення пройдуть до 1 листопада, коли співробітники повинні отримати гранти на акції. Такі виплати становлять більшу частину заробітної плати працівників. Таким чином, якщо Маск проведе скорочення штату до цієї дати, то уникне виплати грантів.

Варто відзначити, що Twitter працює близько 7,5 тисячі співробітників.

Продаж Twitter - що відомо

9 липня з'явилася інформація, що Ілон Маск, який збирався купити соцмережу Twitter за 44 мільярди доларів, розірвав угоду.

У свою чергу компанія подати на мільярдера в суд. Судовий процес призначили на 17-21 жовтня, але Маск різко передумав і заявив, що купує соцмережу.

Крім того, газета The Washington Post повідомила про плани Маска скоротити штат компанії з 7,5 тисячі до 2 тисяч, залишивши лише кістяк команди. 27 жовтня він відвідав офіс Twitter і спростував інформацію про звільнення співробітник.

28 жовтня стало відомо, що Маск закрив угоду з купівлі Twitter і таким чином став власником компанії.

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