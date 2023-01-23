У МЗС запевняють, що ситуація з танками не унікальна – раніше з гаубицями і ППО було те ж саме.

До передачі Україні німецьких танків Leopard "залишилося півкроку". Рішення буде незабаром ухвалено. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Ми вже отримали британські Challenger, про які колись говорили, що це неможливо. Ми вже отримали французькі танки - поки ще легкі. Ми чуємо, що Франція обмірковує надання танків Leclerc. У мене немає сумніву, що і Leopard до нас доїдуть. Ми знаходимося у фінальній стадії", – вважає міністр.

Голова української дипломатії підкреслив, що проблема з "Леопардами" не унікальна: питання постачання всіх видів німецької зброї на певному етапі було "проблемним".

Відео дня

"Спочатку вони взагалі категорично відмовлялися надавати зброю, потім ми вигризали з них гаубиці, потім вигризали системи ППО, Marder. Ну, така країна. Є специфіка, потрібно її враховувати", – каже Кулеба.

Керівник МЗС висловив думку, що для Берліна був би "ідеальним" варіант, коли Україна отримає "Леопарди" від третіх країн, але не від Німеччини.

"Будемо працювати з усіма, хто готовий дати хоча б один танк, щоб це стало якомога швидше реальністю", – сказав Кулеба.

Проблема з постачанням танків Leopard в Україну

Німеччина як виробник танків Leopard досі відмовляється постачати Україні ці машини. При цьому у Берліні стверджують, що не отримали запитів дозволити поставку танків Україні з інших країн, що мають у себе Леопарди.

Існує думка, що Німеччина ухиляється від передачі танків і не поспішає дозволити іншим країнам це зробити, оскільки побоюється, що замість Леопардів, відданих Україні, європейські країни перейдуть на американські "Абрамси".

Поки питання поставки "Леопардів" Україні не вирішене, в Польщі вже почнуться тренування українських екіпажів. Коли рішення по танках буде ухвалено, екіпажі теж будуть вже готові.

Вас також можуть зацікавити новини: