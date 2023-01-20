Міністр оборони США заявив, що Росія здійснює перегрупування, вербування і намагається переоснащувати свої війська.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін закликав учасників засідання "Рамштайн-8" не сповільнювати підтримку України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8"), яке проходить на авіабазі у Німеччині.

"Це вирішальний момент. Росія здійснює перегрупування, вербування і намагається переоснащуватися. Це не той момент, аби сповільнюватися. Настав час поглянути на проблему глибше. Український народ спостерігає за нами. Кремль спостерігає за нами. І історія спостерігає за нами. Тому ми не зупинимося. І ми не відступимо від нашої рішучості допомагати Україні самооборонятися від російської імперської агресії", - заявив Остін.

Рамштайн-8 - актуальне

Президент України Володимир Зеленський має позитивні очікування від наступного засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

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19 січня голова Військового комітету Організації Північноатлантичного договору (НАТО) адмірал Роб Бауер припустив, що Російська Федерація розпочне новий наступ на Україну навесні.

Захід передає Україні наступальне озброєння

У четвер, 20 січня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

У пакет увійшли, зокрема, 59 БМП "Bradley" з 590 протитанковими ракетами TOW; 295.000 боєприпасів калібру 25 мм; 90 бронетранспортерів "Stryker" з 20 мінними катками; 53 бронетранспортери "MRAP" і 350 високомобільних багатоцільових колісних машин "HMMWV".

Крім того, раніше Франція пообіцяла передати Україні бронемашини, Париж також розглядає передачу бойових танків Leclerc.

На зустрічі у форматі "Рамштайн", яка пройде сьогодні, 20 січня, можуть вирішити питання поставок Україні танків Leopard. Відомо, що роту Leopard для України вже забронювала Польща.

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