Південна Корея хоче переглянути військову угоду з Північною Кореєю, аби мати змогу підготуватися до нападу.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї доповів парламенту, що Північна Корея готується до можливості здійснити раптовий напад за допомогою тактики, яку використало палестинське угруповання ХАМАС під час атаки на Ізраїль, пише південнокорейське видання Yonhap News.

Проаналізувавши напади ХАМАС на Ізраїль із застосуванням ракет, партизанських загонів, вантажівок і мотоциклів, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Кан Шін-чеол заявив: "Згідно з початковою оцінкою, несподівана операція ХАМАС була успішною. Ізраїльське "залізо" було уражене під тисячами ракетних ударів за короткий проміжок часу.Захисний ефект "Залізного купола" був мінімальним".

Кан також зауважив, що прикордонна система Ізраїлю була нейтралізована, а розвідувальні служби, такі як Моссад, не змогли передбачити раптовий напад.

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За його словами, раптова атака з використанням тактики ХАМАС, що включає диверсифікацію методів нападу та використання вразливостей у передових системах захисту, є очікуваним сценарією, до якого може вдатися Північна Корея. Він також припустив, що Північна Корея може окупувати прикордонну територію та захопити заручників для ескалації напруженості та спонукання до переговорів.

Кан зазначив, що як контрзаходи проти раптової атаки Північної Кореї, можуть бути застосовані далекобійна артилерія та безпілотники. Він акцентував, що підрозділи, які можуть проникнути суходолом, морем або з повітря, можуть бути знищені за допомогою систем оборони передових баз, інтегрованих оборонних операцій, операцій протиморських сил спеціальних операцій та об’єднаних операцій ППО. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів переконаний, що навіть якщо Північна Корея атакує великою кількістю безпілотників, їх можна буде виявити, ідентифікувати та збити за допомогою спільних операцій ППО.

"Завдяки веденню противогневої боротьби далекобійна артилерія противника, яка загрожує столичній зоні, ліквідується на ранній стадії, а потужність перехоплення забезпечує захист важливих об’єктів і основних баз у столичній зоні", – стверджує він.

Потенційне загострення ситуації на кордоні між КНДР та Південною Кореєю після нападу ХАМАС на Ізраїль - це треба знати

19 вересня 2018 року під час зустрічі президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина було підписано військову угоду, яка мала на меті зменшення напруженості на Корейському півострові.

З того часу між Кореями не було серйозних сутичок. Але в листопаді минулого року КНДР випустила ракету біля населеного південнокорейського острова поблизу їхнього морського кордону. Тоді Південна Корея звинуватила Північну у порушенні вимог угоди щодо зниження напруженості.

В січні 2023 року п'ять північнокорейських безпілотників проникли у повітряний простір Південної Кореї. Тоді президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може припинити угоду про зниження напруженості у стосунках із КНДР, укладену у 2018 році.

Після раптового нападу ХАМАС на Ізраїль міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив, що він буде домагатися призупинення міжкорейської військової угоди 2018 року. Мета – відновити спостереження за переміщенням військ Північної Кореї та підготуватися до можливого нападу.

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