Сеул прагне відновити спостереження за КНДР, аби знати, чи готує сусідня країна провокації.

Після раптового нападу ХАМАС на Ізраїль міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив, що він буде домагатися призупинення міжкорейської військової угоди 2018 року щодо створення буферної зони вздовж сухопутних і морських кордонів, аби відновити спостереження за переміщенням військ Північної Кореї, пише The Times of Israel.

"ХАМАС напав на Ізраїль, і Республіка Корея перебуває під набагато більшою загрозою. Щоб протистояти, ми повинні спостерігати [за рухом північнокорейських військ] за допомогою наших засобів спостереження, щоб отримати попередню інформацію про те, чи готують вони провокації чи ні. Якби Ізраїль використовував літаки та безпілотники для постійного моніторингу, я думаю, що вони могли б не постраждати від такого удару", – сказав він, пояснюючи позицію південнокорейської влади щодо необхідності посилення моніторингу на Півночі.

З моменту досягнення угоди у вересні 2018 року між Кореями не було серйозних сутичок. Але в листопаді минулого року Південна Корея звинуватила Північну у порушенні вимог угоди щодо зниження напруженості. Тоді КНДР випустила ракету біля населеного південнокорейського острова поблизу їхнього морського кордону.

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Військова угода між Південною Кореєю та Північною Кореєю - це треба знати

Військову угода між Південною Кореєю та Північною Кореєю було підписано 19 вересня 2018 року під час зустрічі президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Мета угоди - зменшити військову напруженість на Корейському півострові та створити умови для подальшого діалогу та співпраці між Півднем та Північчю.

Угода передбачає створення буферної зони шириною 4 км вздовж сухопутного кордону між Південною Кореєю та Північною Кореєю. У цій зоні забороняється розміщувати війська, озброєння та військову техніку. Також передбачалося створення буферної зони шириною 50 км вздовж морського кордону між Південною Кореєю та Північною Кореєю. У цій зоні забороняється проводити військові навчання та маневри.

Також угода передбачала зменшення кількості військових спостерігачів на кордоні та встановлення лінії зв'язку між військовими штабами Південної Кореї та Північної Кореї.

В січні 2023 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може припинити угоду про зниження напруженості у стосунках із КНДР, укладену у 2018 році. Це сталося після того, як п'ять північнокорейських безпілотників проникли у повітряний простір Південної Кореї.

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